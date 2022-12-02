آخر مستجدات الحالة الصحية للأنبا كيرلس

أعلنت مستشفى السلام بنجع حمادي تفاصيل الحالة الصحية للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، وذلك بعد دخوله العناية المركزة مساء أمس.

وقالت المستشفى في بيان لها: نطمئن جموع الشعب نجع حمادي ومحبي الأنبا كيرلس بأن حالته حاليا مستقرة ولا داع للذعر، راجين من الله له نوال تمام الشفاء

وكانت قد كشفت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس تفاصيل الحالة الصحية للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى السلام بنجع حمادي.

وقالت إيبارشية نجع حمادي في بيان لها: «نطمئنكم على حالة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، بأن حالة سيدنا وراعينا الأنبا كيرلس مستقرة ولا داعي للشائعات، وهو داخل عناية مستشفى السلام بنجع حمادي، بقيادة دكتور العناية الدكتور أبانوب عاطف، ودكتور القلب الدكتور راضي لطيف».

وكانت قد قالت إيبارشية نجع حمادي في بيان سابق لها: « نطلب الصلاة من أجل شفاء الأنبا كيرلس، حيث تم نقله للعناية المركزة، ونرجو من كل محبى سيدنا عدم محاولة الزيارة حرصا على حالته الصحية».

وكان قد تعرض الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي، الشهر الماضي، إلى وعكة صحية دخل على إثرها مستشفى بالقاهرة.