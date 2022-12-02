الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت on time sports الناقلة مباراة الأهلي اليوم

تردد قناة أون تايم
تردد قناة أون تايم سبورت on time sports

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports الناقلة مباراة الأهلي اليوم، ويواصل الكثير من جماهير النادي الأهلي البحث عبر محركات البحث جوجل و السوشيال ميديا عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الجمعة 2-12-2022، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات الدوري المصري لعام 2022-2023.

أهمها مباراة الأهلى وكأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي اليوم

يستطيع محبي كرة القدم ومتابعي النادي الأهلي، متابعة مباراة اليوم أمام نظيره طلائع الجيش من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي على أن يكون نايل سات، وكتابة تردد القناة على أن يكون: 11861، ثم ادخال الاستقطاب على أن يكون: رأسي، ومعامل التزميز على أن يكون: 27500، ثم ضبط معامل تصحيح الخطأ على أن يكون: 6/5.

موعد مباراة الأهلي اليوم

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2022، في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، في ملعب السلام.

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ترتيب الدوري المصري 2023

جاء ترتيب الدوري المصري لموسم 2022-2023، كالآتي:

• نادي غزل المحلة 10 نقاط.
• نادي فيوتشر 10 نقاط.
• نادي الأهلي 9 نقاط.
• نادي الاتحاد السكندري 9 نقاط
• نادي الزمالك 8 نقا
• نادي بيراميدز 8 نقاط.
• نادي فاركو 6 نقاط.
• نادي البنك الأهلي 5 نقاط
• نادي المصري 5 نقاط.
• نادي إنبي 5 نقاط.
• نادي طلائع الجيش 4 نقاط.
• نادي المقاولون العرب 3 نقاط.
• نادي سيراميكا 3 نقاط.
• نادي أسوان 3 نقاط.
• نادي سموحة نقطتين
• نادي الاسماعيلي نقطة.
• نادي حرس الحدود نقطة.
• نادي الداخلية نقطة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

•موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، وفي تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر.
• موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، وفي تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر.
• موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، وفي تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر.
• موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، يوم الأحد 25 ديسمبر 2022، وفي تمام الساعة 5 مساءاً.
• موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، وفي تمام الساعة 7 مساءاً.
• موعد مباراة الزمالك ضد أسوان، يوم الإثنين 2 يناير 2023، وفي تمام الساعة 2:45 بتوقيت مصر.
• موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية، يوم الخميس 5 يناير 2023، وفي تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر
• موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد، يوم الأربعاء 11 يناير 2023، وفي تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر.
• موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي، يوم السبت 21 يناير 2023، وفي تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر.
• موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وفي تمام الساعة 5 مساءاً.
• موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر، يوم الأحد 29 يناير 2023، وفي تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر.
• موعد مباراة الزمالك ضد فاركو، يوم الإثنين 6 فبراير 2023، وفي تمام الساعة 5 مساءاً.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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