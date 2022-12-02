«الصناعة»: نسعى لفتح الأسواق العربية والإفريقية أمام المصدرين المصريين

أكدت الدكتورة جيهان حمدي، مدير مشروعات بوحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى بكل قوة لفتح الأسواق العربية والإفريقية أمام المصنعين والمصدرين المصريين.

وقالت جيهان حمدي، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركتها في مؤتمر "لقاءات الأعمال لقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية" بتونس، إن مصر تحرص دائمًا على المشاركة في كافة الفعاليات الدولية والإقليمية الداعمة للمصنعين والمصدرين، مضيفة أن مصر تشارك في هذا المؤتمر بثماني شركات تعمل في مجال الصناعات الطبية والدوائية.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يُقام في إطار برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" كأحد البرامج الممولة من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو أحد المشروعات التي تتعاون فيه المؤسسة مع وزارة التجارة والصناعة بهدف بناء شراكات مثمرة بين البلدان المشاركة ولدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وتعزيز التبادل التجاري.

كما تابعت أن وزارة التجارة والصناعة تتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في أكثر من مشروع، من بينهم "برنامج جسور" ومشروع "أكاديمية التصدير"، ومشروع "التدريب خطوة من أجل التصدير"، ومشروع "المرأة في التجارة الدولية".

ولفتت جيهان حمدي إلى أن المصنعين المصريين المشاركين في المؤتمر عقدوا لقاءات شراكة (B2B) مع مؤسسات عربية وإفريقية ورجال أعمال في مجال الصناعات الصيدلية والتجهيزات الطبية، مضيفة: "نهدف من خلال هذه اللقاءات بين المصدرين والمستوردين لفتح الأبواب أمام المصدرين المصريين في الأسواق العربية والإفريقية، خاصة أن هذه البعثة التجارية والصناعية المصرية هي الأولى في إطار برنامج جسور بالتعاون مع الوزارة، وأن هناك بعثات مصرية أخرى ستتوجه قريبا إلى المغرب والجزائر وعدد من الدول الأخرى".