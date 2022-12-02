الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: الأمريكان يريدون أن يقتحموا أسواقًا أخرى بأزمات التضخم ورفع الفائدة

جريدة الدستور

علق الدكتور فارس مسدور، الخبير الاقتصادي، على تلميح الفيدرالي الأمريكي بخفض محتمل للفائدة، عقب حديث محافظ "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، على أنه سيكون من المنطقي أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي بتخفيف وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكد الخبير الاقتصادي  أن أسعار الفائدة إذا ارتفعت معناها أن القروض ستصبح عالية، وبالتالي التوسع الاقتصادي سيكون أقل سرعة مما كان عليه من قبل قائلا: "إن الأمريكيين يريدون اقتحام أسواق أخرى بأزماتهم".

- توقعات بتباطؤ أسعار الفائدة فى الارتفاع نتيجة تحسن مستويات التضخم

وأضاف "مسدور"، في مداخلة هاتفية لنشرة الاقتصاد على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإشكالية في الولايات المتحدة الأمريكية أن مستويات التضخم ارتفعت لمستويات كبيرة، وهو ما تخوف منه الفيدرالي الأمريكي واضطر إلى رفع أسعار الفائدة، وهم يتوقعون الآن تباطؤ أسعار الفائدة في الارتفاع نتيجة تحسن مستويات التضخم والتي كانت قد وصلت إلى مستويات خطرة جدًا.

وأشار إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاد "مديونية"، وهو ما يعني أن المواطنين يعيشون على الدين ولذلك كلما كانت أسعار الفائدة تحفيزية كان إقبال المواطن على الاستهلاك أكثر، لذلك ثلثا الاقتصاد الأمريكي مبني على الاستهلاك.

كان قد أكد محافظ الفيدرالي الأمريكي، أن إبطاء رفع الفائدة حاليا سيكون جيدا لموازنة المخاطر الاقتصادية، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم نشهد سوى علامات أولية للاعتدال في الطلب على العمالة ونمو الأجور.

كما أكد أن الفيدرالي الأمريكي لا يريد أن يبالغ في التشديد النقدي، لافتاً إلي أنه من الصعب التنبؤ بالتضخم الآن نظرا لأن الظروف تظل غير عادية.

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