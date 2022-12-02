الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لصفوف النقل

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول

زاد البحث عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة من قبل أولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مخطط زمني يحكم سير العام الدراسي الحالي 2022-2023 والذي انطلق في 1 أكتوبر الماضي في كافة المدارس والجامعات.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لصفوف النقل 

حدد المخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفترة من 6 إلى 26 يناير المقبل وتم تخصيص مدة أسبوعين للمراجعة على كافة أجزاء المناهج الدراسية في جميع المواد على أن تجرى امتحانات الشفوي والعملي قبل اسبوع من امتحانات العملي دون الإخلال بسير اليوم الدراسي في كافة مدارس المحافظات.

ويتم قياس مدخلات المناهج التعليمية ومدى استيعاب الطلاب منها من خلال 3 اختبارات أولها في شهر أكتوبر والثاني في شهر نوفمبر والثالث امتحانات الترم حيث يتم ضم درجات كافة المواد الدراسية للطالب.

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مواعيد اجازة نصف العام الدراسي 2022-2023

تبدأ اجازة نصف العام الدراسي وفقا للمخطط الزمني للعام الحالي 2022 - 2023 خلال الفترة من 26 يناير - 9 فبراير 2023 حيث تستمر لمدة أسبوعين لكافة طلاب المدارس بجميع محافظات الجمهورية وهي المدة التي تفصل بين الدراسة في الترم الأول والثاني حيث تكون مدة الدراسة الفعلية في الترم الأول 96 يوما بما يعادل 17 أسبوع والترم الثاني 98 يوما بما يعادل 18 أسبوع وبذلك يكوم العام الدراسي كاملا 35 أسبوع دراسي عقب حذف الاجازات الرسمية.

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجود أى تعديل في الخريطة الزمنية للعام وأكدت أن كافة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارية تماما عن الصحة.

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توزيع درجات المواد الدراسية لصفوف النقل 2023

تشغل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وكيفية توزيع الدرجات بال أولياء الأمور، حيث يتم تقييم الطلاب بحيث تكون 80 % من الدرجات على اختبار نهاية الفصل + 10 % من درجات امتحانات الشهر + 5 % على المواظبة + 5 % على السلوك.

 

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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول صفوف النقل الفصل الدراسي الأول 2023 الدكتور رضا حجازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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