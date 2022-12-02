9 مصابين بتصادم سيارة وتروسيكل فى أطفيح

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بمركز أطفيح جنوب الجيزة، أسفر عن إصابة 9 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث بطريق (صول- البرمبل) بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل، ما أسفر عن 9 مصابين وقامت سيارات الإسعاف بنقل 7 مصابين إلى مستشفى أطفيح ومصابين اثنين إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف للعلاج.

تمكن رجال المرور بواسطة الأوناش من رفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.