الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محلل سياسى: أمريكا تستفيد من إطالة الحرب الروسية الأوكرانية

جريدة الدستور

قال الدكتور سمير أيوب، المحلل السياسي، إن روسيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا لم ترفض المفاوضات مع أوكرانيا أو مع الغرب.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من روسيا،  عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا أرسلت وثيقة إلى واشنطن قبل أن ترسلها إلى "كييف"، بأن هناك مخاوف وهواجس روسية يجب أخذها في عين الاعتبار.

واعتبر "أيوب" عرض الولايات المتحدة الأمريكية لطلب التفاوض مع روسيا، تقدمًا إيجابيًا في مجريات الأمور، مؤكدا أن الأوساط الروسية تعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن بطلب التفاوض مع روسيا، ليس موجها لروسيا بالتحديد بل هو في الأساس موجه للدول الأوروبية.

وتابع  المحلل السياسي أن الأوساط الروسية تعتبر رسالة الرئيس الأمريكي بمثابة طمأنة للدول الأوروبية التي تمتد مخاوفها من  إطالة أمد الحرب وانعكاس ذلك على اقتصادها، وهو الأمر الذي بدأ بالفعل تحقيقه.

- طلب أمريكا التفاوض ليس ضروريًا أن يكون طلبًا بوقف الحرب

وأكد المحلل السياسي أن طلب أمريكا بالتفاوض ليس ضروريا أن يكون طلب بوقف الحرب، مرددا: "أمريكا تستفيد من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية على الجبهتين وذلك عن طريق استنزاف روسيا بإطالة أمد العملية العسكرية، أو عن طريق تدمير الاقتصاد الأوروبي.

واستطرد: لا نرى أي أفق ممكن أن توقف العملية العسكرية في أوكرانيا، خاصة وفي ظل تصريحات من الرئاسة الأوكرانية أمس، والتي أفادت على لسانهم بضرورة التخلص من روسيا كدولة وشعب، مما قد يؤدي بالضرورة إلى تطوير غير مسبوق في العملية العسكرية.

المحلل السياسى روسيا أمريكا الحرب إطالة الحرب القاهرة الإخبارية

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