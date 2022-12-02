مواطن يشكر الرئيس السيسي: «حياة كريمة» أنقذتنا من الهلاك (فيديو)

تقدم حسين عبدالله، أحد المواطنين، من مدينة إسنا محافظة الأقصر، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكافة القائمين على مبادرة حياة كريمة، والتي قامت بتحويل تام لمدينة إسنا، مؤكدا أن الشوارع في البداية كانت شديدة الضيق، والمنازل كانت متهالكة وغير صالحة للمعيشة الآدمية على الإطلاق.

وتابع أن مياه الشرب كانت غير متوفرة والصرف الصحي متهالك: "حالتنا كانت صفر لحد ما حياة كريمة جتلنا".

وأضاف أنه بمجرد أن وطأت مبادرة حياة كريمة للقرية تبدل الحال تماما، حيث تم تجديد المنازل وإحلالها وتبديلها لمنازل بالطوب والمسلح، كما تم تشطيب وتسليم الوحدات السكنية على أعلى مستوى بمختلف الجوانب، وتم توسيع الشوارع وتصليح الصرف الصحي وتوفير مياه شرب صالحة.

واستكمل حديثه بأن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها وتسليمها للأهالي، والمشروع يتم على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى ولازال العمل جاري في المرحلتين الثانية والثالثة يتم الحفر والعمل فيهم.