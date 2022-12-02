وزير الاتصالات ونظيره النيجيرى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عيسى على إبراهيم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الاتحادية مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ممثلة في الوزارة الاتحادية للاتصالات والاقتصاد الرقمى، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات، وتتضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك للتعاون الاستراتيجى بين الوزارتين وهى النطاق العريض والربط بشبكة الاتصالات الضوئية، وأجهزة المستخدم النهائى، وخدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البرمجيات وبنية الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية وتنمية المهارات، والبحوث والابتكار التطبيقى، وخدمات البريد، وإدارة الطيف.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا موسعا مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى النيجيرى بحضور القيادات التنفيذية من الوزارتين؛ تمت خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت تميز العلاقات بين مصر ونيجيريا؛ مشيرا إلى حرص الوزارتين على تبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن مصر حققت نجاحات متعددة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما خطت نيجيريا خطوات واسعة فى هذا المجال؛ مشيرا الى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون فى عدد من المجالات لاسيما المتعلقة بالخدمات البريدية، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، وخدمات الاتصالات والكابلات الدولية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وبناء القدرات حيث سيتم دعوة الشباب النيجيرى للدراسة فى جامعة مصر للمعلوماتية.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور عيسى على إبراهيم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى بجمهورية نيجيريا الاتحادية على عمق العلاقات بين البلدين؛ مثنيا على الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية للشباب من خلال توفير برامج تدريبية بمستويات مختلفة مع التركيز على توفير تدريب متقدم فى المجالات التقنية الحديثة؛ معربا عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التدريب التقنى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى هذا المجال؛ مشيدا بالبرامج المقدمة لتنمية المهارات الرقمية للشباب من خلال جامعة مصر للمعلوماتية ومعهد تكنولوجيا المعلومات والتى اطلع عليها خلال زيارته لهما.

وأشار السفير شريف مختار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون غرب إفريقيا إلى أن العلاقات بين مصر ونيجيريا متنوعة ومتعددة فى كافة المجالات؛ حيث يأتي هذا التعاون بين الوزارتين كخطوة جديدة نحو تعميق هذه العلاقات فى مجال مهم يمثل المستقبل للبلدين ولشباب البلدين.

وأعرب ناورا أبا ريميا سفير دولة نيجيريا لدى القاهرة عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين؛ والتي ستسهم فى مساعدة البلدين على الحفاظ على مكانتهم كأكبر اقتصاديات فى إفريقيا؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم فى فتح مجال جديد للتعاون بين البلدين على مستوى الوزارات والهيئات التقنية والتنظيمية.

وخلال اللقاء دار حوار موسع بين القيادات التنفيذية من الوزارتين لاستعراض مجالات التعاون المقترحة بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع؛ الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، والمهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، ومختار صادق المساعد الفنى لوزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى النيجيرى، وعدد من قيادات الوزارتين.

كما أن وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى النيجيرى والوفد المرافق له قد قام بجولة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة زار خلالها جامعة مصر للمعلوماتية، كما قام بزيارة معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، ومتحف البريد المصرى.