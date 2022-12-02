«خبير تكنولوجيا المعلومات»: هواتفنا مراقبة لمدة 24 ساعة

حذر المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، من أن الهواتف المحمولة مراقبة لمدة 24 ساعة بسبب تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتحدث خبير تكنولوجيا المعلومات عن آلية حماية الهواتف المحمولة من الاختراق، مشيرا إلى أن هناك هواتف مخترقة وأصحابها لا يعلمون بسبب استخدامهم التطبيقات البديلة، ومنها الواتس آب الذهبي.

وأضاف، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح جديد" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن الهواتف المحمولة مراقبة 24 ساعة في يد منصات التواصل الاجتماعي، مضيفا: "ممكن تكون بتتكلم عن غسالة تفتح الفيسبوك تلاقي إعلانات عن الغسالة".

وأكد أن السبب في ذلك هو الذكاء الاصطناعي والأذونات التي تحصل عليها المنصة، محذراً من فتح روابط مجهولة، حيث إنه بمجرد تسجيل كلمة السر يتم اختراق الحساب.

كما نوه المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، بأن الروابط المفبركة لا تحتوي على رمز "HTTP".