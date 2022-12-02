يعمل بإشارات المخ.. طبيب يكشف مزايا الكرسى المتحرك الجديد لذوى القدرات الخاصة

كشف الدكتور محمد عواض، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، عن مزايا الكرسي المتحرك الجديد، والذي يعمل من خلال إشارات المخ، ويهدف إلى مساعدة ذوي القدرات الخاصة.

وقال "عواض" إن الإنسان المصاب بالشلل الرباعي لا يستطيع التحرك مطلقًا ولكن المريض يكون في كامل وعيه وقدراته الذهنية والعقلية، وأن من ضمن الأشياء التي نستطيع مساعدة مثل هؤلاء المرضي بها، هو أن نعطي لهم حرية الانتقال من مكان إلى آخر دون الاعتماد على الآخرين.

وأضاف "عوض"، في مداخلة عبر "زوم" لبرنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه في مثل هذه الظروف يحتاج مريض الشلل الرباعي إلى مرافق على مدار اليوم.

وأكد أستاذ جراحة المخ والأعصاب، أنه تم اختراع تقنية جديدة يمكن من خلالها استخدام مؤشرات أو نبضات من المخ يتم تحويلها بواسطة جهاز وتقنية معينة إلى إشارات تتحكم في الكمبيوتر، وبالتالي يتحكم في الكرسي للتحرك في الاتجاهات المطلوبة، لافتًا إلى أن هذه تقنية عالية جدًا وتسهم في مساعدة مرضى الشلل الرباعي.