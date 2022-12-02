الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يعمل بإشارات المخ.. طبيب يكشف مزايا الكرسى المتحرك الجديد لذوى القدرات الخاصة

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد عواض، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، عن مزايا الكرسي المتحرك الجديد، والذي  يعمل من خلال إشارات المخ، ويهدف إلى مساعدة ذوي القدرات الخاصة.

وقال "عواض" إن الإنسان المصاب بالشلل الرباعي لا يستطيع التحرك مطلقًا ولكن المريض يكون في كامل وعيه وقدراته الذهنية والعقلية، وأن من ضمن الأشياء التي نستطيع مساعدة مثل هؤلاء المرضي بها، هو أن نعطي لهم حرية الانتقال من مكان إلى آخر دون الاعتماد على الآخرين.

وأضاف "عوض"، في مداخلة عبر "زوم" لبرنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه في مثل هذه الظروف يحتاج مريض الشلل الرباعي إلى مرافق على مدار اليوم.

وأكد أستاذ جراحة المخ والأعصاب، أنه تم اختراع تقنية جديدة يمكن من خلالها استخدام مؤشرات أو نبضات من المخ يتم تحويلها بواسطة جهاز وتقنية معينة إلى إشارات تتحكم في الكمبيوتر، وبالتالي يتحكم في الكرسي للتحرك في الاتجاهات المطلوبة، لافتًا إلى أن هذه تقنية عالية جدًا وتسهم في مساعدة مرضى الشلل الرباعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مجلس الوزراء ينفى استخدام أموال الأوقاف لتنفيذ المشروعات القومية

«من غير هدوم».. ضبط مضطرب نفسيًا روع الطلبة فى مدرسة بالبحيرة

ضبط متهم بحوزته قرابة 18 ألف قرص مخدر فى سوهاج

ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وذخائر بسوهاج

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس