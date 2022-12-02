الأمن يكشف تفاصيل تمزيق طالب لوجه زميله أمام مدرسة بالمحلة الكبرى

تمكنت أجهزة الأمن، من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعدى طالب على زميله أمام بوابة المدرسة بالغربية، والذي جاء في خبر تحت عنوان (بتحريض من والدته طالب إعدادى يمزق وجه زميله بكتر أمام بوابة المدرسة بالمحلة).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/10 الماضى تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بوصول طالب مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح قطعى بالوجه، وبسؤاله اتهم صديقه مقيم بذات الدائرة، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج محدثاً إصابته المنوه عنها أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة ، وبسؤال والده أيد ما قرره نجله واتهم المشكو فى حقه بإحداث إصابة نجله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين إصابته بسحجات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب واتهم المذكور بإحداث إصابته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.