«من غير هدوم».. ضبط مضطرب نفسيًا روع الطلبة فى مدرسة بالبحيرة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص مضطرب عقلياً، بترويع التلاميذ فـى إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان، مريض نفسى يروع التلاميذ في مدرسة بقرية نكلا العنب بالبحيرة، مدعوماً ببعض الصور يظهر خلالها أحد الأشخاص دون ملابس من الجزء العلوي من جسده، حال تواجده بفناء إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وتبين أن الشخص الظاهر بالصور أحد الأشخاص"مضطرب عقلياً " مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.

- تفاصيل الواقعة

باستدعاء مدير المدرسة قرر أنه بتاريخ 18/10/2022 قام المذكور بالدخول للمدرسة بالحالة المشار إليها، وتدخل هو وبعض المدرسين وإخراجه من فناء المدرسة خشية تعرضه للطلبة، وذلك دون الإبلاغ حيث إن المذكور مضطرب عقلياً ومعلوم لديهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد الشوارع دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.

يُشار إلى سابقة ضبط المذكور فـى واقعتين سابقتين، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله عقب أخذ التعهد على أهليته بإيداعه إحدى دور الصحة النفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.