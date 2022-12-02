استقرار أسعار الفضة اليوم

شهدت أسعار الفضة استقرارًا في خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 16.74 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 16.24 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 15.58 جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 15.25 جنيه.

وسجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 13.92 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 14.74 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 999

سجل سعر جرام الفضة 22.57 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 669.545 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,102.67 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,196.96 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,192.67 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,156.98 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 10,213.34 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 20,124.81 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة عيار 999 إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة 16.62 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 517.076 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 831.22 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,662.44 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 3,324.88 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 4,156.11 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 8,312.21 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 16,624.42 جنيه