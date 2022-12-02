«الزراعة خلال أسبوع».. 20 شركة تتنافس على شراء القطن ولجنة تنسيقية مع «الرى»

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحصاد الأسبوعي في نسخته رقم 119 لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وخلال هذا الاسبوع، ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الوزاري الثامن المشترك حول الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية لدول تجمع ‏السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك بمقر وزارة الزراعة بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وعدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من ملفات التعاون بين الوزارتين.

- عقد اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى

وعقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الدوري برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والسادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين، كما عقد "القصير"، اجتماعا مع شباب الباحثين بالوزارة لاستعراض أولويات الدولة في المرحلة القادمة.

كما سلم وزير الزراعة، 23 متدربا من 18 دولة إفريقية ‏الذين اجتازوا البرنامج التدريبي تحت عنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي» شهادات البرنامج، كما قام بالاطمئنان على الدكتور عماد الدين محمد حسين قمبر طبيب الوحدة البيطرية بقرية البسيونية مركز الفيوم، والذي أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كذلك وافق على صرف وتمويل 16 مليون جنيه للمشروع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

- افتتاح فعاليات المهرجان الخامس لعسل النحل المصرى



وخلال هذا الأسبوع، افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات المهرجان الخامس لعسل النحل المصري نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة 50 شركة وخبراء النحل في مصر والوطن العربي، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إعطاء أكثر من 1.2 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت في 19 نوفمبر الماضي.

فيما استعرض معهد وقاية النباتات بعض أفكار المشاريع الصغيرة التي يقدمها لدعم المرأة اقتصاديا، وذلك في ندوة أُقيمت في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، كما نفذ معهد أمراض النباتات برنامج تدريبي بعنوان "المكافحة المتكاملة بأحدث الطرق لأهم أمراض المحاصيل البستانية والحقلية في محافظة الإسماعيلية في ظل التغيرات المناخية، كما فاز الدكتور محمد أبوالسعود وكيل المعمل المركزي للمناخ، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بجائزة مؤسسة شومان للباحثين العرب في مجال الزراعة دون تربة.

- الإفراج عن 876 ألف طن من مستلزمات الأعلاف و20 شركة تتنافس على القطن

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 30 نوفمبر تم الإفراج عن 876 ألف طن من مستلزمات الأعلاف بحوالي 432 مليون دولار، كما استعرضت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، تقريرا حول إنجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي، وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، استعدادا لموسم البطاطس الجديد 2022/2023، كما تم تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف وبأسعار مجزية وتسليمها لمراكز التجميع حيث تنافست أكثر من 20 شركة من شركات تجارة القطن على الشراء.

كما وزع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، التابع للوزارة 70 طن تقاوى شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين في القرى والنجوع التابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، كذلك واصلت الإدارة المركزية للبساتين بقطاع الإرشاد الزراعي متابعة زراعات محاصيل الخضر وأشجار وحدائق الفاكهة بالمحافظات المختلفة، حيث تم توجيه لجنتين إلى محافظتي أسيوط والقليوبية، لتنفيذ أعمال المتابعة ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين.

كما تم توزيع عدد 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان في منطقتي وادي الصعايدة ووادي النقرة في إطار مبادرة حياة كريمة، من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل)، كذلك استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفدا رفيع المستوى، من الفلبين، في إطار الزيارات الرسمية التي يقوم بها الوفد لمصر لمناقشة تصدير الحاصلات الزراعية، حيث تفقدوا أقسام المعمل والاطلاع على التطورات التي تمت به، كما نظم المعمل برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، شمل موضوعات متعددة في مجال الجودة الشاملة والأيزو 17025 وطرق التحليل ودور المعمل في المنظومة الرقابية والأثر الاقتصادي على المنتجات الزراعية والتصنيع الغذائي وزيادة الصادرات المصرية، كما تم عقد سمينار بمقر المعمل لعرض أحدث أجهزة التحليل في العالم وإطلاع الباحثين بالمعمل على هذه الأجهزة وطرق التحليل الخاصة بها، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7500 عينة.

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