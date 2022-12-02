الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب وإصابة 2 فى تصادم مأساوى بالشرقية

مصرع شاب
مصرع شاب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران، فى وقوع حادث تصادم سيارتيّ ملاكي، بدائرة مدينة العاشر من رمضان، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف لنيابة العامة.

فقد لقى «على.م.ع»، 18 سنة، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، مصرعه، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة، فيما أصيب «عبد الرحمن. ت. م»، 22 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان، بنزيف فى البطن والصدر وكسر بالعمود الفقرى، و«أحمد.إ.ال»، 22 سنة، بنزيف فى المخ.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارتيّ ملاكى، بطريق «مصر- إسماعيلية»، بعد الهايبر اتجاه القاهرة.

وتم التحفظ على جثة المتوفى بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، ونقل المصاب الأول لمستشفى ابن سيناء، ونقل المصاب الثانى للمركز الطبى العالمى، ويجرى تلقيهما العلاج اللازم.

مصرع شاب إصابة شخصين مدينة العاشر من رمضان مستشىفى التأمين الصحى تصادم سيارتين

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المنصورة الجديدة

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