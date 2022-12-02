فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الهرم

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة أحد الأشخاص بطريق المريوطية في الهرم، لكشف ملابسات وفاته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة للتوصل لهويته.

وعاين رجال المباحث الجثة، وتبين وجود آثار حرق بيده، ورجحت التحريات الأولية أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء خلال محاولته سرقة كابل كهرباء بجوار ترعة المريوطية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بجوار ترعة المريوطية في الهرم. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعُثر على جثة شخص به آثار حرق بيده، وتم العثور على كابل كهرباء محترق بجانبه، وأشارت التحريات الأولية أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بصعق كهرباء خلال شروعه في سرقة كابل كهربائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.