الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار النحاس اليوم الجمعة فى الأسواق

النحاس
النحاس

شهدت أسعار النحاس اليوم الجمعة 2 ديسمبر استقرارا ملحوظا في الأسواق التجارية والعالمية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

  • سعر كيلو النحاس الجديد تراوح بين 140 - 180 جنيهًا.
  • سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة تراوح بين 65 - 80 جنيهًا.
  • سعر طن النحاس الأحمر الخردة سجل نحو 70 جنيهًا.
  • سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة سجل نحو 40 جنيهًا.
  • سعر طن النحاس الأصفر سجل نحو 40 جنيهًا.
  • سعر سلك النحاس معزول تراوح بين 10- 20 جنيهًا.
  • سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر سجل نحو 299 جنيهًا.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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