استقرار أسعار النحاس اليوم الجمعة فى الأسواق
شهدت أسعار النحاس اليوم الجمعة 2 ديسمبر استقرارا ملحوظا في الأسواق التجارية والعالمية.
وجاءت الأسعار كالآتي:
- سعر كيلو النحاس الجديد تراوح بين 140 - 180 جنيهًا.
- سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة تراوح بين 65 - 80 جنيهًا.
- سعر طن النحاس الأحمر الخردة سجل نحو 70 جنيهًا.
- سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة سجل نحو 40 جنيهًا.
- سعر طن النحاس الأصفر سجل نحو 40 جنيهًا.
- سعر سلك النحاس معزول تراوح بين 10- 20 جنيهًا.
- سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر سجل نحو 299 جنيهًا.