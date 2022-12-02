الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إصابة 8 بانقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق في إصابة 8 مواطنين جراء انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالتهم، لمعرفة طلب تحريات المباحث في الواقعة.

البداية بتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على بداية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة برفقة عربات الإسعاف والحماية المدنية لنقل المصابين والحفاظ بقدر الإمكان على أرواح الركاب.

كشفت المعاينة عن انقلاب ميكروباص به مجموعة من الركاب على الطريق نتيجة السير بسرعة عالية بما نتج عنه عدم اتزان وتجاوز الجانب الآخر ليصطدم بميكروباص آخر وينقلب، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

ونقلت إسعاف الإسكندرية 8 مواطنين بإصابات متفرقة، بينهم إصابات خطيرة وجروح لرجال وشباب ومن بينهم سائق الميكروباص.

النيابة العامة مواطنين ميكروباص تحريات المباحث اللواء خالد البروي مدير امن الإسكندرية

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المنصورة الجديدة

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