الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير

أعمال تطوير ورفع
أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق المنوفية

كلّف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقًا للصالح العام، وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال التطوير بالطريق الدائرى من فرد طبقة السن وتركيب البلدورات تمهيدا للبدء في أعمال الرصف بداية من ميدان الخالدين حتى كوبري شرف بطول (1500) م كونه طريقا حيويا وهاما، فضلا عن متابعة أعمال توسعة ووضع طبقة الأساس وإنشاء الأرصفة الجانبية بطريق 23 (أشمون- كفر السيد- سمادون)، وكذا متابعة تسوية طبقة السن بطريق 850 (أبوعوالي- جريس- سمادون- شنشور) حتى قرية الخضرة بمركز الباجور بطول (11) كم  تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى.

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فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وحيد صلاح أعمال التطوير بطريق البطحة القبلية، من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة وتركيب البلدورات وصب الطبقة الخرسانية بالأرضية ومقاعد للمواطنين ومساحات خضراء وأحواض الزهور بهدف خلق متنفس للأهالي وإضفاء مظهر جمالي وحضاري، فضلا عن متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع نور المتفرع من طريق سرس الليان وذلك ضمن (14) شارعا مستهدف رصفها بنطاق المدينة، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة. 

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فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا متابعته الميدانية رصف شارع المساعي لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطوير بكافة مواقع العمل ضمن تطوير ورصف (11) شارعا مستهدف رصفها بنطاق المدينة.

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وفي مركز الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال فرد طبقة السن بشارع زاوية جودة الذى يربط شارعي طلعت حرب وشعلان مع شارع مدرسة الأرقم بطول ٨٠٠ متر، وذلك ضمن (16) شارعا سيتم رصفها بنطاق المدينة، فضلًا عن متابعة أعمال التطوير بشارع ترعة الغزالية بميت شهالة الذى يربط شارعي المعهد الديني وماكينة سراج الدين بطول (1) كم، وكذا أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع شعيب المتفرع من شارع زكريا نوح تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، كما تابع رئيس المدينة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق زاوية الناعورة (طريق ١٦) بطول ٢٣كم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الإنشائية بموقف قرية كفر الجلابطة النموذجي بمساحة ٣١٠ أمتار٢ لإنشاء مواقف نموذجية بديلة عن المواقف العشوائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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أعمال التطوير أعمال الرصف أشمون أبو ليمون الإنجاز الأرصفة الطريق الدائري الطريق

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المنصورة الجديدة

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