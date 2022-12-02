الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، أحد عناصر مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة.

ونفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام لمدينة نابلس بهدف اعتقال ناشط في مجموعة عرين الأسود، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التليفزيون الإسرائيلي.

وخلال عملية الاعتقال، وقع تبادل لإطلاق النار بين فلسطينيين وقوات الجيش، ما أدي إلى وقوع عدة إصابات.

في ذلك السياق، قالت تقارير فلسطينية إن الشاب الفلسطيني الذي اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي بنابلس هو أحمد الخراز، الناشط في مجموعة عرين الأسود.

الجيش الإسرائيلي عرين الأسود نابلس الضفة الغربية قوات الجيش الإسرائيلي

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