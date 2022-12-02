الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل أزمة محطات الطاقة النووية فى ألمانيا

محطات الطاقة النووية
محطات الطاقة النووية

قال عربي مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الألمانية برلين، إن ألمانيا تنتج 6 في المئة فقط من الطاقة الكهربائية لديها من محطات الطاقة النووية.

وأضاف "مرزوق"، إنه كان من المفترض في ديسمبر الجاري أن تحتفل ألمانيا بانتهاء العمل بآخر ثلاث محطات نووية لتوليد الكهرباء، لكن المستشار الألماني مد عمل المحطات إلى شهر أبريل المقبل نتيجة أزمة الطاقة.

ولفت أن الحكومة قامت بمد عمل المحطات النووية نظرًا للتوقع بحدوث أزمة جديدة مع انخفاض درجات الحرارة، مما يؤدي لاستهلاك الكثير من الغاز للتدفئة.

وأكد أن حزب الخضر الألماني معترض على قرار مد عمل محطات الطاقة النووية إلى أبريل المقبل، ولكن على مستوى المواطن الألماني هناك أكثر من 80 في المئة يوافقون على المد إلى 3 سنوات لإنتاج الكهرباء بسبب أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء.

وأوضح أنه مستبعد أن يوافق حزب الخضر على قرار المد، لأن أكثر من 50 في المئة من الطاقة الكهربائية يتم إنتاجها من الطاقة المتجددة.

يأتي تمديد عمل المفاعلات وسط أزمة طاقة تعانيها ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بسبب وقف ضخ الغاز الروسي على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، كما أن التمديد يهدف إلى الاستغناء عن موارد الطاقة من موسكو.

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