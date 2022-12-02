انطلاق دورة «قادة المستقبل» لإعداد صف ثانٍ من القيادات المحلية الشبابية الأحد

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي الـ 17 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

ووجه الوزير القائمين بزيادة مساحة التدريب التفاعلي وورش العمل وجلسات المحاكاة للمشاركين في دورة قادة المستقبل، وأن تكون مشروعات التخرج لهم في نهاية الدورة مرتبطة بإحدى المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم على دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، موضحًا استمرار الوزارة في تطوير الحقائب التدريبية وفق أحدث البرامج وأساليب التدريب وإحداث نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية، وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الأول من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات وإعداد الـ business plan، وكيفية إدارة المشروعات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في المحليات، ومهارات القيادة، وبناء فريق العمل، وتطوير منظومة البناء ومعالجة المخالفات، التعريف بمفاهيم التنمية الاقتصادية والصناعية واللوجستية وإطارها القانوني، بالإضافة إلى الاقتصاد الكلي والجزئي ومؤشرات بيئة أداء الأعمال والشمول المالي، ويختتم الأسبوع التدريبي الأول بالمتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء.