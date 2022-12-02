الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق دورة «قادة المستقبل» لإعداد صف ثانٍ من القيادات المحلية الشبابية الأحد

وزيرالتنمية المحلية
وزيرالتنمية المحلية

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي الـ 17 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

ووجه الوزير القائمين بزيادة مساحة التدريب التفاعلي وورش العمل وجلسات المحاكاة للمشاركين في دورة قادة المستقبل، وأن تكون مشروعات التخرج لهم في نهاية الدورة مرتبطة بإحدى المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم على دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، موضحًا استمرار الوزارة في تطوير الحقائب التدريبية وفق أحدث البرامج وأساليب التدريب وإحداث نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية، وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الأول من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات وإعداد الـ business plan، وكيفية إدارة المشروعات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في المحليات، ومهارات القيادة، وبناء فريق العمل، وتطوير منظومة البناء ومعالجة المخالفات، التعريف بمفاهيم التنمية الاقتصادية والصناعية واللوجستية وإطارها القانوني، بالإضافة إلى الاقتصاد الكلي والجزئي ومؤشرات بيئة أداء الأعمال والشمول المالي، ويختتم الأسبوع التدريبي الأول بالمتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء.

اللواء هشام آمنة لخطة التدريبية للمحليات وزير التنمية المحلية قادة المستقبل مركز التنمية المحلية بسقارة المحليات رؤساء الأحياء والمدن إعداد الـ business plan التنمية الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

أسعار أعلاف الدواجن اليوم بالأسواق

استقرار أسعار البقوليات بالأسواق اليوم

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفلبينية أمام الصادرات المصرية لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس