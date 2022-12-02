الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تضامن الإسماعيلية تنظم فعاليات للتوعية بمواجهة العنف ضد المرأة

نيفين القباج
نيفين القباج

أطلقت مديرية التضامن بالإسماعيلية عدة فعاليات استهدفت السيدات والفتيات والأسر المعيلة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

نظمت المديرية عدة لقاءات وندوات بمناسبة الأسبوع العالمي للعنف ضد المرأة تزامنًا مع الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "لا للعنف  ضد النساء والفتيات" التي تدعو لنبذ العنف ضد المرأة ومناهضة الختان ومخاطر الزواج المبكر قبل سن الـ18 بالإضافة إلى التوعية بأضرار التنمر، وكذلك التسرب من التعليم.

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن اللقاءات تمت بعزبة أبوآدم وجبل مريم بحضور الرائدات الريفيات، واستهدفت 150 سيدة وتطرق الحوار إلى الحديث عن التمكين الاقتصادي للفتيات والمرأة المعيلة ومساعدة التضامن لهم على تسويق وبيع منتجاتهم من خلال تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية وجهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة، وعرض منتجاتهم بالمعرض الدائم بالمجان الذي أقامته محافظة الإسماعيلية، وتشرف عليه مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى توزيع 150 بطانية خلال تلك الندوة على السيدات المشاركات، كما تم عمل حصر بالمنازل التي تحتاج إلى تسقيف، وذلك ضمن حملة شتاء دافئ وبيت آمن.

كما تم عقد ندوة أخرى بقرية البهانوة الصغري بالقصاصين استهدفت 300 سيدة وفتاة للتوعية حول العنف ضد المرأة والتسرب من التعليم والدعوة لتعليم الحِرف والمهن اليدوية سواء للفتيات أو السيدات وتم توزيع بطاطين على المشاركات.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 500 بطانية بجانب 500 بطانية بمعرفة جمعيات ومؤسسات أخرى بقرى القصاصين، أبوآدم، نفيشة وتم توزيع مواد غذائية وألحفة لعدد 100 أسرة في قرية العمار، وكذلك توزيع ملابس وأحذية وشنط مدارس لعدد 100 طفل بقرية جمعية العاشر والعمار.

كما تم تسقيف نحو 110 منازل بالمشمع للوقاية من الأمطار لعدد من المنازل في القصاصين، أبوصوير، القنطرة شرق والقنطرة غرب.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن بالإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية ومديرية الطب البيطري لاستلام وتوزيع 8 أطنان لحوم للأسر الأولى بالرعاية طبقًا للكشوف المعتمدة لأسر تكافل وكرامة خلال شهر نوفمبر الماضي بكافة الإدارات الاجتماعية الثمانية بمراكز المحافظة.

وأكدت الحفناوي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة، مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائما ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.

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