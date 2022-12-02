الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية في حركة السيارات، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للموظفين بالقطاعات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، وسط تواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى الطريق الدائري وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الحملات في ضبط 204 مخالفة السير بدون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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