اليوم.. فتح 16 حديقة بالمجان لأبناء القاهرة من ذوي الهمم

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح 16 حديقة اليوم الجمعة، أبوابها بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم، وذلك في إطار احتفال محافظة القاهرة بأبنائها من ذوي الهمم، كما يشهد محافظ القاهرة، الاحتفال الذي ستقيمه إحدى الجمعيات الخيرية بمناسبة يوم التحدي وذلك اليوم، بالحديقة الدولية بمدينة نصر.



وتشمل الحدائق المقرر فتحها بالمجان اليوم الحديقة اليابانية بحلوان، والحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقتى الحرية، والجزيرة بالزمالك ، وحديقة الطفل بمدينة نصر، وحديقتى الفنون، وأم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان ، وحديقة العاشر بمدينة نصر، وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء، وحديقتى الربيع، والقصر بحلوان، وحديقة غرناطة بروكسى، وحديقة سكة الوايلى بحدائق القبة، وحديقة النور بالعباسية، وحديقة الورد بمدينة نصر مع إقامة الحفلات التي تستهدف إدخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال.

يأتى ذلك في إطار اختيار شهر ديسمبر من كل عام عالميًا بهدف دعم ذوي الهمم، وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، كما تم اختيار أول جمعة من ديسمبر لتكون الموعد الرسمي ليوم التحدي في مصر.