تقرير إفريق: تصدير مصر للكهرباء يولد عائدًا اقتصاديًا وحولها لمركز إقليمى للطاقة

قال موقع "all africa" الإفريقي في تقرير له أن تصدير مصر للكهرباء يولد عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، ويعزز الموقف السياسي لمصر، ويحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى أن مصر تتسابق لتوريد طاقة الرياح والطاقة الشمسية لليونان والاتحاد الأوروبي عبر الكابلات البحرية.

- مشروع الربط بين القاهرة وأثينا

قال التقرير بينما تستعد أوروبا لشتاء غير عادي بسبب أزمة الطاقة العالمية، تشرع اليونان في أحد أكثر مشاريع الطاقة طموحًا في أوروبا من خلال ربط شبكتها الكهربائية بمصر.

وسينقل كابل تحت الماء 3000 ميجاوات من الكهرباء لتزويد ما يصل إلى 450000 أسرة من شمال مصر إلى أتيكا في اليونان، وفي أكتوبر، اتفق البلدان على بناء أول كابل بحري متوسطي لنقل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شمال إفريقيا إلى أوروبا. يبلغ الطول الإجمالي للمشروع 1373 كيلو متراً.

وتتولى مجموعة "Copelouzos" مسئولية المشروع، وقد التقى مديروها التنفيذيون مع القادة المصريين في أكتوبر لتسريع العملية.

وفي حفل أقيم في أثينا، وقع وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس ونظيره المصري محمد شاكر مذكرة تفاهم بشأن المشروع، وقال سكريكاس "هذا الارتباط يفيد اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن المشروع سيساعد في بناء مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط ​​وتحسين أمن الطاقة في المنطقة، إلى جانب زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الطاقة، من المتوقع أن يتيح المشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى اليونان في فترات التوليد المرتفع للطاقة المتجددة والعكس صحيح.

- خبير: تصدير الكهرباء يعزز الموقف السياسي المصري

قال الدكتور فاروق الحكيم، الأمين العام لجمعية المهندسين الكهربائيين المصريين، إن تصدير مصر من الكهرباء يشير إلى فائض يولد عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، ويعزز الموقف السياسي لمصر، ويحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ، بالإضافة إلى ذلك العديد من فرص العمل التي تم إنشاؤها في التشغيل والصيانة.

ونقل الموقع تصريحات "الحكيم" لوكالة "إنتر بريس سيرفس"، إن مصر لديها فائض كبير نتيجة إنشاء ثلاث محطات طاقة هائلة في السنوات العديدة الماضية في العاصمة الإدارية، البرلس، وبني سويف، وكذلك محطات الطاقة الشمسية، بما في ذلك منشأة بنبان، وهي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع: أن التوصيل الكهربائي يوفر حاليًا العديد من الفوائد، لا سيما بالنظر إلى أن أوروبا، مثل معظم الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، تعاني من أزمة طاقة بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف أنه لذلك من الجيد البدء بدولتين تشتركان في التاريخ مع مصر، مثل اليونان وقبرص.