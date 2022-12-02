الكنيسة الكاثوليكية تنظم فعاليات رعوية وتوعوية مع الاستعداد لصوم الميلاد

شهدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال الأيام القليلة الماضية، عددًا من الفعاليات المتنوعة، وذلك بالتزامن مع استعداداتها لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر المقبل.

- اللقاء الثاني لشباب رعيتي نجع مبارك والقطنة بسوهاج

و نظمت رعية العائلة المُقدّسة، بنجع مبارك، بالتعاون مع رعية السيدة العذراء، بالقطنة والأغانة، اللقاء الثاني للشباب بعنوان "الزواج مع غير المؤمنين والإنعامين البولسي والبطرسي".

و قدم اللقاء الأب إرميا عياد، راعي كنيسة مار جرجس، بجهينة، كما شارك في اللقاء الأب عمانوئيل محروس، والأب جيروم نصير.

- إيبارشية أبوقرقاص تختتم تساعية الدعوات بالبربا

ومن جهته اختتمت تساعية الدعوات، بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا، جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، والأب بطرس خلف، راعي كنيسة أم النور، ببلنصورة، والشماسين مينا القمص، ووسيم عادل، مسؤولي لجنة الشباب والدعوات بالإيبارشية.

شارك أيضًا عدد من الأخوات الراهبات، وكنائس غرب أبوقرقاص، بدأ اليوم الختامي بكلمة من راعي الكنيسة، ثم قدّم فريق كورال العائلة المقدسة، بملوي مجموعة من الترانيم الروحية حول الدعوة، كما استمع الحضور لعدد من الخبرات المتنوعة. واختتم اليوم بصلاة تساعية الدعوات.

- الزائر الرسولي بأمريكا وكندا يلتقي بعض رموز الجالية القبطية في تورنتو

وعلى صعيد أخر التقى نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأمريكا وكندا، بعض رموز الجالية القبطية، والمهتمين بالعمل، السياسي والاجتماعي، بتورنتو.

أقيم اللقاء بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بتورنتو، بحضور القمص فادي سعدي، راعي الكنيسة. ساد اللقاء طابع الود والتقدير المتبادل، حيث دار حوار مفتوح بين جميع الأطراف حول بعض الأمور المختلفة.

وفي سياق آخر، تقابل نيافة الأنبا كيرلس مع سيادة المطران أيڤن كاميليري، أسقف منطقة إيتوبيكو، وذلك في لقاء أخوي، بحضور القمص فادي سعدي، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بتورنتو.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الأمور المختلفة المتعلقة بأبناء الأقباط الكاثوليك بالمنطقة، من أجل تذليل كافة العقبات، التي تواجههم.

ومن جانبه، قدم الزائر الرسولي بأمريكا وكندا خالص الشكر لغبطة الكاردينال، وسيادة المطران على مجهوداتهما المبذولة، لخدمة أبناء الأقباط الكاثوليك بالمنطقة.