«الإندبندنت» ترشح مصر من أفضل 9 وجهات لقضاء عطلة الشتاء في ديسمبر

رشحت صحيفة الإندبندنت البريطانية، مصر، من ضمن 9 وجهات سياحية للاستمتاع بالصيف والشمس الساطعة في ديسمبر قبيل بدء الشتاء القارس.

قالت الصحيفة: رغم ان مصر بها العديد من المعالم الأثرية المختلفة، ومازال العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من الأهرامات في الجيزة، ومشاهدة مجموعة توت عنخ امون التي ستعرض لأول مرة، ألا أنه من المعروف أن مصر من أفضل الوجهات السياحية المشمسة.

ورشحت الصحيفة كلا من الأقصر وأسوان على نهر النيل للاستمتاع بالشمس المشرقة مع الاستمتاع بالتاريخ الفرعوني الغني.

وأشارت إلى أنه في العادة فإن معظم الزوار البريطانيين يفضلون التواجد على شواطئ البحر الأحمر، إما حول الغردقة على الجانب الغربي، أو في منتجعات شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء.، مشيرة إلى أنه مع اقتراب العام من نهايته تنخفض درجة الحرارة، و يكون أفضل استبدال المملكة المتحدة بمكان دافئ والاستمتاع بجولة سياحية فيه.

ومن بين الوجهات الأخرى التي رشحتها الصحيفة جاءت المدن التالية.

- بالي

كما رشحت الصحيفة مدينة بالي، وقالت هذه الجزيرة الإندونيسية هي عطلة الشخص المفكر في جنوب شرق آسيا وهي ليست فقط شواطئ ذهبية مليئة بالأمواج (مع بعض الأمواج المرحة لراكبي الألواح)، ولكن أيضًا معابد هادئة وغير ملوثة، ونزهات جبلية، ومزارع البن، والمعالجين.

و يشهد شهري ديسمبر ويناير متوسط ​​درجات الحرارة اليومية حوالي 27 درجة مئوية ، على الرغم من أنك ستحصل على هطول أمطار استوائي غريب.

- المكسيك

يعد المكسيك في أمريكا الوسطى مكانًا رائعًا للأزواج أو العائلات الذين لا يتفقون على أفضل طريقة لقضاء عطلة، هناك فرص متساوية للاسترخاء على الشاطئ والاستكشاف الجريء، توجه إلى ساحلها الكاريبي، حول شبه جزيرة يوكاتان، لتجد الشواطئ الرملية البيضاء والذهبية والمياه الضحلة الفيروزية الساطعة التي تغمرها أشعة الشمس الاستوائية، بالإضافة إلى أشجار النخيل وقرى الهيبيز الملونة بين مساحات المنتجعات الضخمة.

- موريشيوس

بالنسبة للشواطئ البيضاء النقية والبحيرات و"الأكوامارين" ، تكاد لا تصدق عيناك أنها حقيقية، فإن جزر المالديف وسيشيل متفق عليهما عالميًا على أنهما أكثر الوجهات الشتوية مثالية للكتيبات.

وتتميز موريشيوس لشواطئها البيضاء المبهرة مع جانب من المأكولات المحلية الرائعة والموسيقى الحية والمغامرة الداخلية - وهي معتدلة تمامًا ، مع ارتفاع يومي يتراوح بين 27 و 28 درجة مئوية في منتصف الشتاء.