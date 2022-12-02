«تنشط اقتصاد دلتا النيل».. «ذا ناشيونال» تشيد بمدينة المنصورة الجديدة

أشادت صحيفة "ذا ناشيونال" بمدينة المنصورة الجديدة، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الخميس، واعتبرت أنها سوف تنشط اقتصاد دلتا النيل، مما يعزز فرص العمل والسياحة.

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وهي مشروع عمراني تم بناؤه على امتداد 15 كيلومترًا من الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط .

وقالت الصحيفة: من المتوقع أن تنشط المدينة، التي تم الإعلان عنها في عام 2017 كجزء من استراتيجية وطنية لبناء مراكز حضرية في العديد من المحافظات الريفية في مصر، اقتصاد دلتا النيل، وذلك بشكل أساسي من خلال تعزيز السياحة وتوفير فرص الحصول على تعليم عالي الجودة وفرص عمل للمنطقة البالغ عددها 20.6. مليون ساكن.

اهتمام السيسي بتطوير البنية التحتية

قالت الصحيفة: كان بناء مدن جديدة حجر الزاوية في برنامج السيسي والذي يقدر بمليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية في مصر، وتوفير مساكن ميسورة التكلفة وطرق أكثر أمانًا ولكن السيسي حذر أمس الخميس من أن عمل حكومته قد يذهب سدى إذا لم يتم وقف النمو السكاني السريع في البلاد.

وقال: "نحن لا نحاول تخويف أي شخص عندما نقول إن هذا النمو السكاني سوف يلتهم البلاد". "لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يفعل بقدر ما نفعله".

واكتملت المرحلة الأولى من المشروع، والتي بلغت تكلفتها 45 مليار جنيه مصري (1.8 مليار دولار)، هذا العام، وتتكون من 19500 وحدة سكنية، 90 في المائة منها سوف تستوعب الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والباقي منازل فاخرة.

عند اكتمالها، وبعد ثلاث مراحل إضافية، من المتوقع أن تستوعب المدينة 1.5 مليون ساكن، وتمثل المرحلة الأولى 40 في المائة من ذلك.

وقال وزير الإسكان عاصم الجزار في حفل الافتتاح، "اليوم نحن في المنصورة الجديدة لجني إحدى ثمار خطط الجمهورية الجديدة لتعزيز الاقتصاد".

وقال الجزار: إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي تطوير البنية التحتية للمنطقة لجذب المستثمرين إلى المزيد من محافظات مصر، والعديد منها متخلف بعد سنوات من "الإهمال الحكومي".

وكما هو الحال، فإن منطقة دلتا النيل هي 72 في المائة من المناطق الريفية، وهو ما قال الوزير إنه سبب ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.

كما تم افتتاح مدرستين وأربع جامعات كجزء من المرحلة الأولى، وبدأوا في تسجيل الطلاب من المحافظات المجاورة، كما قال السيد الجزار.

مدينة المنصورة الجديدة

قالت الصحيفة: تقع المنصورة الجديدة على بعد 54 كم شمال المنصورة، أكبر مدينة في محافظة الدقهلية في مصر، وتعتبر دلتا النيل ثاني أكثر مناطق مصر كثافة سكانية بعد القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع إطلاق قطار كهربائي في مرحلة لاحقة من التطوير، والذي سينقل الركاب بين المنصورة في أقل من 15 دقيقة.

عند اكتمالها، ستزود المدينة أيضًا بعدد من الميزات الذكية بما في ذلك الأسطح المغطاة بألواح شمسية ونظام مراقبة ذكي سيتصل بمركز قيادة مركزي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم بناء المدينة على ارتفاع 2 متر فوق مستوى سطح البحر لاستيعاب ارتفاع مياه البحر الأبيض المتوسط، وهو بيئة ملحة.