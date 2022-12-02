الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 15 منطقة بالجيزة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه  اليوم  الجمعة، وذلك لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بربط خط محطة مياه أوسيم قطر ١٠٠٠مم الجديد بخط المياه القائم قطر ٩٠٠مم، والبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الأمر يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة ١٢ ساعة وذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: “أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنباري، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت”، لمدة 12 ساعة،  بالإضافة إلى ضعف المياه في قرى شمال الجيزة " بهرمس، المناشي، الجلاتمة، ذات الكوم".

وكلف المحافظ، رؤساء مراكز ومدن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وإزالة أي معوقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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