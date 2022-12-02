الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حقيقة ترشح جورج قرداحى للرئاسة اللبنانية

جورج قرداحى
جورج قرداحى

كشف الإعلامي جورج قرداحي، حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة اللبنانية، قائلًا "ولا مرة فكرت أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية وده مش طموحي وأنا في عندي مرشح أشوفه هو الإنسان الملائم لهذا الظرف".

وأضاف "قرداحي" في حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أنا ادعم  الوزير سليمان فرنجيه وهو يتمتع بكل الصفات الجميلة اللي يتمتع بها السياسي وعنده فرسية ونبل ويقدر يجمع اللبنانيين، وهو اللي طرحني اكون وزير، ولو قدمت لي الرئاسة على طبق من الماس لن أقبلها".

وعاتب على العرب الذي يرى أنهم تخلوا عن لبنان ولا يساعدون الشعب اللبناني الذين يعلمون أنه يحتاج كل الدعم الآن، مستطردًا "لبنان في حاجة للمساعدة ومش عشان حزب الله العرب تقاطع لبنان كله ومش كل اللبنانيين مع حزب الله، وتخلي العرب عن لبنان يقهرني ويزعلني".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

الشاعر صالح جودت عن الاقتباس فى الموسيقى: موسيقانا تتجه إلى الغرب

أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وشركات ترتبط بـ«حزب الله»

بيع لوحة لفنان فرّ من النازيين بـ 23 مليون يورو فى ألمانيا

إحباط محاولة انقلاب فى بوركينا فاسو

«تكنولوجيا المعلومات» ينظم برنامج التدريب الاحترافى على مهارات الذكاء الاصطناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى