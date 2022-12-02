حقيقة ترشح جورج قرداحى للرئاسة اللبنانية

كشف الإعلامي جورج قرداحي، حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة اللبنانية، قائلًا "ولا مرة فكرت أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية وده مش طموحي وأنا في عندي مرشح أشوفه هو الإنسان الملائم لهذا الظرف".

وأضاف "قرداحي" في حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أنا ادعم الوزير سليمان فرنجيه وهو يتمتع بكل الصفات الجميلة اللي يتمتع بها السياسي وعنده فرسية ونبل ويقدر يجمع اللبنانيين، وهو اللي طرحني اكون وزير، ولو قدمت لي الرئاسة على طبق من الماس لن أقبلها".

وعاتب على العرب الذي يرى أنهم تخلوا عن لبنان ولا يساعدون الشعب اللبناني الذين يعلمون أنه يحتاج كل الدعم الآن، مستطردًا "لبنان في حاجة للمساعدة ومش عشان حزب الله العرب تقاطع لبنان كله ومش كل اللبنانيين مع حزب الله، وتخلي العرب عن لبنان يقهرني ويزعلني".