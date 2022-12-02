الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيع لوحة لفنان فرّ من النازيين بـ 23 مليون يورو فى ألمانيا

لوحة
لوحة

قالت دار مزادات فيلا جريزيباخ، إن لوحة ذاتية رائعة رسمها الفنان ماكس بيكمان خلال الحرب العالمية الثانية بعد فراره من ألمانيا النازية بيعت مقابل 23.2 مليون يورو، وهو سعر قياسي للوحة تباع في مزاد في ألمانيا.

وتوقع المسؤولون عن البيع في المزاد في برلين، أن تباع "اللوحة الذاتية باللونين الأصفر والوردي"، التي رُسمت عام 1943، بسعر يتراوح من 20 إلى 30 مليون يورو.

ورسم بيكمان، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أهم الفنانين العصريين في القرن الماضي، اللوحة أثناء وجوده في المنفى في أمستردام.

وبعد أن وصف النازيون لوحاته بأنها "فن منحط"، هرب بيكمان وزوجته ماتيلدا المعروفة باسم "كوابي" من ألمانيا في عام 1937.

وانتظر بيكمان في أمستردام لسنوات للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وعمل في ظل ظروف غير مواتية.

وفي اللوحة، ابتعد بيكمان عن ألوانه الداكنة المعتادة ورسم نفسه مرتديًا ملابس صفراء اللون. 

وقالت دار المزادات إن الصورة التي يظهر فيها وهو يحدق بعيدًا بعينيه ووضعة الشبيه بالتأمل مع رأسه شبه الصلعاء تجعله مثل راهب بوذي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

الشاعر صالح جودت عن الاقتباس فى الموسيقى: موسيقانا تتجه إلى الغرب

أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وشركات ترتبط بـ«حزب الله»

بيع لوحة لفنان فرّ من النازيين بـ 23 مليون يورو فى ألمانيا

إحباط محاولة انقلاب فى بوركينا فاسو

«تكنولوجيا المعلومات» ينظم برنامج التدريب الاحترافى على مهارات الذكاء الاصطناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى