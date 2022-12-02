سيناتور روسى: الناتو يدرك خطورة اللعبة فى أوكرانيا

أكد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن "الناتو" يدرك جيدا خطورة اللعبة، حيث يسعى لإلحاق أكبر ضرر ممكن بأمن روسيا، وتقليل الضرر على نفسه إلى أدنى حد.

وجاءت تصريحات بوشكوف ردا على مزاعم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الحلف ليس طرفا بالنزاع في أوكرانيا.

وكتب بوشكوف على "تيلجرام": "ستولتنبرغ يدرك جيدا خطورة هذه اللعبة لأن الوضع شديد التغيرهنا، وظهر ذلك من خلال حادث سقوط الصاروخ الأوكراني في بولندا، الذي أعلن في البداية أنه روسي".

وأضاف: "بروكسل تفضل عدم ذكر ذلك، ولكن دون جدوى. مثل هذه الحوادث قادرة على تحويل أزمة تحت السيطرة إلى جملة أزمات خارجة عن السيطرة".