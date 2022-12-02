الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط محاولة انقلاب فى بوركينا فاسو

قوات بوركينا فاسو
قوات بوركينا فاسو

أعلن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، إحباط محاولة انقلاب حصلت الأسبوع الماضي.

تراوري، الذي وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، قال خلال لقائه ممثلين من المجتمع المدني وقيادات دينية في واغادوغو، إن محاولة انقلاب جرت الأسبوع الماضي.

وأشار الملازم الذي وصل السلطة بانقلاب ضد العقيد بول هنري داميبا، إلى أنه لم يتم توقيف المسؤولين عن المحاولة، وذلك في خطوة منه لإعطاء الأولوية للحوار.

وأضاف تراوري أن الانقلابيين تلقوا أموالا مقابل محاولة الانقلاب، وقال مخاطبا أولئك: "بإمكانكم أخذ الأموال، لكن لا يجب أن تقعوا في الفخ".

وكانت شائعات انتشرت الأحد الماضي في واغادوغو حول محاولة انقلاب تم إجهاضها، بينما خرج متظاهرون تعبيرا عن دعمهم لتراوري.

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