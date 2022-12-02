الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب المغرب: أتيحت الفرصة لدخول التاريخ

مدرب المنتخب المغربي
مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي

قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، مساء الخميس، إن لاعبيه "أتيحت لهم فرصة لدخول التاريخ لم يضيعوها".
جاء ذلك في ندوة صحفية للركراكي مباشرة بعد فوز منتخب المغرب على نظيره الكندي بهدفين لواحد، في الجولة الختامية من منافسات المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022.
وتابع الركراكي: "المباراة لم تكن سهلة، وكان هناك ضغط على اللاعبين".
وزاد: "قدمنا في الشوط الأول أمام منتخب كندا أحسن أداء بالمونديال".
وأكد أن "اللاعبون تعرضوا لضغط كبير، بسبب الهدف الذي سجل في مرمى الحارس المغربي".
وأضاف: "الشوط الثاني بذلنا مجهودا كبيرا رغم ضغط الكنديين علينا، هذا مشرف جدا وأهنئ جميع اللاعبين على قتاليتهم".
وحمل "أسود الأطلس" آمال ملايين الجماهير المغربية ودخلوا اللقاء بعزيمة كبيرة فارضين سيطرة هجومية أجبرت الكنديين على التراجع والدفاع منذ الدقائق الأولى.
وتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وكرواتيا ثانيا بخمس نقاط وتأهلت هي الأخرى إلى الدور ذاته، بينما حلت بلجيكا ثالثا بـ4 نقاط، وأخيرا كندا دون أي نقطة.
ووصول المغرب إلى الدور الثاني يحدث للمرة الثانية في تاريخ البطولة العالمية، حيث سبق أن حقق هذا الإنجاز في مونديال 1986 بالمكسيك كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور، قبل أن تتمكن الجزائر من تكرار الإنجاز بعد 28 عاما في البرازيل 2014.

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