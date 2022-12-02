بعد ارتفاع الجرام 60 جنيها اليوم.. الأسباب الحقيقية وراء اشتعال أسعار الذهب

قال الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الذهب هو الملاذ الأمن للاستثمار على الدوام، قائلًا: «نتمنى استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة».

وأضاف أحد تجار الذهب، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن المكسب يكون هامش الربح من المصنعية، موضحًا أن قيمة الدولار في تزايد وهي السبب في زيادة أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن نقص المعروض في السوق من الذهب تسبب في زيادة أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار في مصر بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 قيمة 1550 جنيهًا بنهاية تعاملات مساء اليوم، بينما سجل سعر الذهب بنهاية تعاملات مساء أمس نحو 1490 جنيهًا.