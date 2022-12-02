الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

تامر حسين يكشف تفاصيل المقطع المحذوف من أغنية «يوم تلات» لعمرو دياب

تامر حسين
تامر حسين

تحدث الشاعر الغنائي والمؤلف تامر حسين، عن كواليس تعاونه مع الفنان عمرو دياب، المقطع المحذوف من أغنية «يوم تلات»، للفنان عمرو دياب.

وقال خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية «cbc»، إنه لاحظ على الفنان عمرو دياب منذ معرفته به أنه دائمًا يردد مقولة «عايز أنجح»، فقلت له: «انت بتنجح من وأنا صغير، وكنت بحس أنه بيبالغ، ولكن لحد النهاردة بيقول الكلمة دي وعنده شغف وطاقة ملهمة لكل من حوله». 

تفاصيل المقطع المحذوف

وكشف تفاصيل المقطع المحذوف من أغنية «يوم تلات» قائلًا: «الأغنية في نهايتها أنه كان نائمًا ويستيقظ  ولكن عمرو دياب اعترض عليها وتقول كلماتها: 

«ليه يا نوم صحيت

 دا يوم على كيفي حلم كان جميل كسرت مجاديفي

 لو حكيت للناس هيقولوا دا خيالي

 هيقولوا لي دا قصة من تأليفي».

تامر حسين عمرو دياب المقطع المحذوف أغنية يوم تلات اعترض عليها

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