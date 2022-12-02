الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميرى: المدن الجديدة ضرورة مع الزيادة السكانية

الإعلامي خالد ميري
الإعلامي خالد ميري

قال الإعلامي خالد ميري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم مدينة المنصورة الجديدة ضمن 30 مدينة ذكية مناسبة لكل المستويات والفئات في الجمهورية الجديدة.

 

أضاف خلال تقديم برنامجه "كلمة السر"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة تكلفتها 45 مليار جنيه.

 

وأشار إلى أنه تم تطوير قرية الحصص بشربين في محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأول، قائلا: "المدن الجديدة مش فكرة معانا فلوس كثيرة، ولكنها ضرورة وحتمية مع الزيادة السكانية".

 

وأوضح أن المدن الجديدة، باتت ضرورة للقضاء على العشوائيات، قائلا: "الناس من حقها إنها تعيش حياة أدمية، ورؤية واضحة للجمهورية الجديدة بأن الشعب يعيش حياة كريمة فيها".

 

ولفت إلى أنه سيتم تكلفة وتطوير 26 قرية في محافظة الدقهلية بقيمة 7 مليارات، مشيراً إلى أن التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه ضرورة للمعاناة من فقر المياه.

 

وأكد أن الرئيس السيسي يقود معركة مصر في البقاء والبناء، وهو كلمة السر في الإنجاز الحقيقي الذي تحقق، موضحاً أن العالم تواجد في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ وكان خير شاهد على التقدم اللي بتحققه مصر.

 

 وتابع: "مصر مبقتش ترمي حجر الأساس وخلاص، لأ بنحضر الافتتاحات، والرئيس قال في 8 سنين كان قدامنا 3 مسارات يا نشتغل يا نسيب البلد تضيع يا نستنى رزق من السما يجيلنا".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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