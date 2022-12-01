6500 قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 ملايين جنيه خلال شهر بدمياط

أعلنت إداره نفقة الدوله بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، استصدار٦٥٠٠ قرار علاج على نفقة الدولة بقيمة 8 ملايين جنيه وذلك في شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

تشمل القرارات إصدار 4 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة للعيادات الخارجية، وإصدار 800 قرار علاج على نفقة الدولة عناية مركزة، واصدار١٠٠٠ قرار علاج على نفقة الدولة داخلي وعمليات، واصدار 500 قرار غسيل كلوي، و١٥٠ قرار حقن anti Rh، واجراء عدد ٣٠٠ عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار.

كما تم القيام بـ200 حالة مناظرة لحالات الأمراض المناعية و مرضي القلب بمقر الإدارة بمديرية الصحة بدلا من سفر الحالات الي المجالس الطبية بالقاهرة، وفحص ٢٠ شكوى متعلقة بمرضى العلاج علي نفقة الدولة وحلها

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، من خلال توفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة ونظراً لأعمال التطوير الجارية بمستشفى رأس البر المركزي لرفع كفاءتها بهدف تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية وبأعلى جودة لخدمة المرضى، حيث تلقت المحافظ تقريرًا جاء حول الجهود التى تولتها مستشفى اليوم الواحد برأس البر لتقديم الخدمات الطبية في جميع التخصصات للمرضى المترددين طوال أشهر الصيف الماضى.

وأفاد مدير المستشفى أنه تم وضع خطة عمل متكاملة والتدريب على مواجهة الأزمات والطوارئ ورفع كفاءة الأطقم الطبية والادارية والموائمة بين عمليات التطوير التي تتم بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية للمترددين وتشكيل لجان للمتابعة والمداومة على مدار ٢٤ ساعة.