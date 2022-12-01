الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير تنمية مستدامة: المدن الجديدة كلمة السر في إنقاذ مصر من العشوائيات

المدن الجديدة
المدن الجديدة

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والمستدامة، إن المدن الجديدة بمثابة إنجاز تاريخي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة السر"، مع الإعلامي خالد ميري، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن أهمية إقرار كافة المعلومات الخاصة بالمدن الجديدة في المناهج الدراسية، متابعا «نحن نبني دولة جديدة خلال 8 سنوات، العاصمة الإدارية تعادل دولة سنغافورة من حيث المساحة».

وأضاف: "الدولة المصرية حصنت المدن الجديدة، كي لا يتكرر سيناريو التعدي»، متابعاً:" المدن الجديدة تعتبر كلمة السر في إنقاذ مصر من العشوائيات، كونها تستوعب 30 مليون مواطن". 

وأشار إلى أن العالم أجمع يشهد تغيرات مناخية، وهو ما يعزز فكرة استغلال واستثمار المياه، متابعا :"الاهتمام بترشيد المياه في مصر، سيصب في مصلحة الأمن الغذائي للمواطن المصري".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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