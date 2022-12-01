الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كاتب صحفى: ما تحقق خلال 8 سنوات بمصر لم يتحقق فى قرن كامل

الكاتب الصحفي أشرف
الكاتب الصحفي أشرف العشري

علق الكاتب الصحفي أشرف العشري، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة المنصورة المصرية الجديدة، وهي من المدن الذكية، قائلاً إن مصر تشهد على مدار الثماني سنوات الماضية ورشة عمل مفتوحة سعت إلى إحداث نوع من التنمية المستدامة التي لا تتوقف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع عبر على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، أن هناك حركة دؤوبة في تحقيق انتصارات فيما يتعلق بتعظيم حياة المواطن المصري، وإحداث النقلة النوعية في مسار الاقتصاد والبنية التحتية المصرية، ونقل المصريين إلى حياة أوسع وأرحب فيما يتعلق بدخول عصر النهضة الشاملة.

وأشار إلى أن ما حدث اليوم في مدينة المنصورة المصرية الجديدة، هو نتاج لاستمرار سياسة واستراتيجية النجاح فيما يتعلق ببناء المدن الذكية مدن الجيل الرابع، مؤكدا أن هناك 30 مدينة تنتظرها مصر في السنوات القادمة وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الانتعاش فيما يتعلق بإعادة هيكلة البنية التحتية بشكل كامل وأن على مدار الـ 8 سنوات تم وضع خطة استراتيجية طموحة، لعبت دورًا كبيرًا في تغيير مجرى الحياة في مصر وما تحقق في هذه السنوات بشهادة الداخل والخارج ربما لم يتحقق في قرن كامل.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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