تامر حسين: عامر منيب كان وش السعد علىّ

كشف الشاعر الغنائي والملحن تامر حسين، تفاصيل تعاونه مع الفنان الراحل عامر منيب، والذي وصفه بأنه وش السعد عليه وسر الصورة التي يحتفظ بها في الاستوديو الخاص به.

كواليسه مع عامر منيب

وقال خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبرفضائية cbc: "اشتغلت مع سميرة سعيد، وعامر منيب، وكان وش الخير علي وكانوا بيقولوا لي هاتشتغل مع عامر السنة دي اللي بعدها مع عمرو دياب، وغنيت مع عامر جيت على بالي، وعامل إيه في حياتك".

وأضاف: "عامر منيب كان قعدته جميلة ويحكي لي كواليس أعماله، ويقولي عمرو دياب لو شافك هايشتغل معاك ويمسك فيك، وبكرة تشتغل مع حبيبك وتبعني، ولما توفي فضلت صورته معايا في الاستوديو لأنه وش الخير وكان راقيا ومتواضعا قالي بكرة تتصور مع حبيبك وتشيل صورتي، وعمري ما شيلت الصورة والسنة اللي بعدها اشتغلت مع عمرو دياب".

وتابع، "بدأت مع عمر دياب في 2009، وكان بأغنية وياه والأغنية خدت أحسن أغنية في أفريقيا، وأشكر عمرو مصطفى لأنه وش السعد هو اللي وصل الأغنية لعمرو دياب، ولكنه كان مش مقتنع بيها أوي لأن عمرو دياب بيحب الأغاني المختلفة، والأغنية وزعها حسن الشافعي".