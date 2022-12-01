تشييع جثمان ضحايا حادث انقلاب سيارة العمالة الزراعيه بالبحيرة

شيّع الآلاف من أهالي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 10 من العمال الزراعيين ضحايا لقمة العيش، والذين لقوا مصرعهم نتيجة حادث تصادم وقع علي الطريق الصحراوي السريع كانوا فى طريقهم للعمل فى إحدي المزارع فى مركز وادي النطرون فى محافظة البحيرة.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الكفاح أثناء تشييع جثامين 9 من أبناء القرية، شهداء لقمة العيش، بينما شيعت قرية 6 جثمان المتوفي العاشر وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم على أهالي القري، مرددين الهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

كان الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة شهد الخميس، حادث تصادم مروع بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 120، اتجاه الإسكندرية، جراء وقوع حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية مع جرار زراعي، نتج عنه مصرع 10 عمال زراعيين، وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام جرار زراعى مع سيارة محملة بالعمالة الزراعية، مما أدى إلى انقلاب السيارة المحملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى وادى النطرون تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أسفر الحادث عن وفاة كل من: عبد الرحمن عطيه، 26 عاما، محمود صبحى لملوم، 17 عاما، رجب عوض عطية، 16 عاما، ومحمد ممدوح محمد، 22 عاما، محمد سعيد، 25 عاما، وكريم محمد على، 16 عاما، حمادة عيد القاضى، 18 عاما، صبحى على أبو حسين، 17 عاما، وحسن سعيد، 21 عاما، ومحمد عطيه عبد الغفار، 25 عاما.

بينما أصيب 8 أشخاص وهم: محمد شحاته علي، 21 عاما، محمد عيد، 18 عاما، مصطفي رجب ثابت، 19 عاما، أحمد همام جبريل، 16 عاما، اسلام محمد علي، 20 عاما، مصطفي ممدوح علي، 22 عاما، هنداوي نعيم هنداوي، 22 عاما، محمد رجب اسماعيل، 19 عاما.