قوافل طبية لسكان الأسمرات ضمن مبادرتى «حياة كريمة» و«كلنا واحد»

قامت مبادرتي " حياة كريمة" و" كلنا واحد" بتنظيم قوافل للمساعدات الغذائية والطبية داخل حي الأسمرات، لرفع العبء عن كهل المواطنين داخل الحي وتقديم لهم سبل الراحة والارتقاء بهم اجتماعيًا ومعيشيًا بعد نقلهم من العشوائيات وتوفير لهم مسكنًا متكاملًا .

زيارة حياة كريمة كانت تسد احتياجات سكان الحي

فى ذلك السياق قالت هيام خالد، إن المبادرات قدمت زيارة ملائمة لمتطلبات السكان بالحي، فأغلبهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك وفرت لهم قوافل طبية تشمل العديد من التخصصات التي يعاني منها أغلب المواطنين، وحولت الحالات التي تحتاج لتخصصات أخرى لعدد من المستشفيات الحكومية "الخدمة الطبية ممتازة جدًا".

وتابعت أن المتطوعين كانوا يمدون يد العون لحالات كبار السن، والأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم كانوا يعانون من طول طوابير الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، وخصصت لهم مكانًا خاصًا، وساعدتهم في الحصول على بعض الامتيازات للدخول مبكرًا لوحدات الكشف المتنوعة.

وأكدت أن "حياة كريمة" أشعرتهم بأنهم يحصلون على حقوقهم، وأن صحتهم آمنة ولا داعي للخوف من أي مرض"، كما صرفت لهم العقاقير الطبية فورًا ووعدتهم بالزيارات الشهرية لصرف الدواء والاطمئنان على صحتهم.

أستقبلنا القوافل بالطبول والزغاريد

ومن جانبها عبرت نورهان عبدالجبار عن سعادتها البالغة بزيارة مبادرتي "حياة كريمة" و" كلنا واحد" لحي الأسمرات، موضحه: "أنها لم تكن متوقعة لأن المبادرة تعمل في الريف والصعيد والقرى النائية بشكل خاص، ولم تبدأ أعمالها في القاهرة"، متابعه أن سكان الأسمرات بمراحلها الثلاثة سعداء بأنهم أول حي تزوه المبادرة بالمحافظة، وأنهم يأملون ألا تكون هذه الزيارة الآخيرة.

تابعت أن المبادرة قدمت عونًا كبير للمواطنين في شقين، وهما المواد الغذائية والناحية الطبية والصحية، ووفرت المبادرة كميات هائلة من المواد الغذائية، فكان الصندوق الواحد يجمع حوالي 20 كيلو من المواد الغذائية مقسمة بين سمن وزيت وسكر وعدس وحبوب ولحم أبيض وأحمر.