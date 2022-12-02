الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قوافل طبية لسكان الأسمرات ضمن مبادرتى «حياة كريمة» و«كلنا واحد»

قوافل طبية
قوافل طبية

قامت مبادرتي " حياة كريمة" و" كلنا واحد" بتنظيم قوافل للمساعدات الغذائية والطبية داخل حي الأسمرات،  لرفع العبء عن كهل المواطنين داخل الحي وتقديم لهم سبل الراحة والارتقاء بهم اجتماعيًا ومعيشيًا بعد نقلهم من العشوائيات وتوفير لهم مسكنًا متكاملًا .

 

زيارة حياة كريمة كانت تسد احتياجات سكان الحي

 

فى ذلك السياق قالت هيام خالد، إن المبادرات قدمت زيارة ملائمة لمتطلبات السكان بالحي، فأغلبهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك وفرت لهم قوافل طبية تشمل العديد من التخصصات التي يعاني منها أغلب المواطنين، وحولت الحالات التي تحتاج لتخصصات أخرى لعدد من المستشفيات الحكومية "الخدمة الطبية ممتازة جدًا".

 

وتابعت أن المتطوعين كانوا يمدون يد العون لحالات كبار السن، والأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم كانوا يعانون من طول طوابير الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، وخصصت لهم مكانًا خاصًا، وساعدتهم في الحصول على بعض الامتيازات للدخول مبكرًا لوحدات الكشف المتنوعة.

 

وأكدت أن "حياة كريمة" أشعرتهم بأنهم يحصلون على حقوقهم، وأن صحتهم آمنة ولا داعي للخوف من أي مرض"، كما صرفت لهم العقاقير الطبية فورًا ووعدتهم بالزيارات الشهرية لصرف الدواء والاطمئنان على صحتهم.

 

أستقبلنا القوافل بالطبول والزغاريد

ومن جانبها عبرت نورهان عبدالجبار عن سعادتها البالغة بزيارة مبادرتي "حياة كريمة" و" كلنا واحد" لحي الأسمرات، موضحه: "أنها لم تكن متوقعة لأن المبادرة تعمل في الريف والصعيد والقرى النائية بشكل خاص، ولم تبدأ أعمالها في القاهرة"، متابعه أن سكان الأسمرات بمراحلها الثلاثة سعداء بأنهم أول حي تزوه المبادرة بالمحافظة، وأنهم يأملون ألا تكون هذه الزيارة الآخيرة.

 

تابعت أن المبادرة قدمت عونًا كبير للمواطنين في شقين، وهما المواد الغذائية والناحية الطبية والصحية، ووفرت المبادرة كميات هائلة من المواد الغذائية، فكان الصندوق الواحد يجمع حوالي 20 كيلو من المواد الغذائية مقسمة بين سمن وزيت وسكر وعدس وحبوب ولحم أبيض وأحمر.

حياة كريمه كلنا واحد والطبية الأسمرات المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

الشاعر صالح جودت عن الاقتباس فى الموسيقى: موسيقانا تتجه إلى الغرب

أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وشركات ترتبط بـ«حزب الله»

بيع لوحة لفنان فرّ من النازيين بـ 23 مليون يورو فى ألمانيا

إحباط محاولة انقلاب فى بوركينا فاسو

«تكنولوجيا المعلومات» ينظم برنامج التدريب الاحترافى على مهارات الذكاء الاصطناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى