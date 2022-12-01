دهس 10 أشخاص.. تفاصيل إحالة طالب بدارالسلام للجنايات

أحالت النيابة العامة الطالب المتهم بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائري دارالسلام للجنايات فى القضية رقم 7116 لسنه 2022 جنایات دار السلام والمقيدة برقم 1200 لسنه 2022 كلي حلوان.

ونص قرار الإحالة - حصلت «الدستور» على نسخة منه- أن النيابة العامة تتهم "ك.ف" ۲۳سنة، طالب - "محبوس" لأنه في 28 يونيو، بدائرة قسم شرطة دارالسلام محافظه القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف القرار أن المتهم تسبب خطأ في إصابة 10 أشخاص بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والانظمة بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق حال كونه متعاطيا مخدرًا - محل وصف الاتهام السابق- إبان ارتكابه الحادث ونكل عن مساعد المجني عليهم المار بيانهم رغم تمكنه من ذلك وحال كون السابعة إلي العاشرة لم يبلغوا من العمر 18 عاما ميلاديا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم قاد السيارة المار بيانها وهو تحت تأثير مخدر وترتب علي ذلك إصابة المجني عليهم المار ذكرهم بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.