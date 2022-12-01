شكري: مصر تتطلع لتعزيز نشاط "الإيفاد" لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية

خلال لقائه رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعة..

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، "ألفرو لاريو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" فى مقر الصندوق بروما.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري هنأ لاريو على توليه مؤخرا منصب رئيس الصندوق مؤخراً، حيث أكد التزام مصر بمواصلة التعاون القائم مع الصندوق.

وأشاد شكري بالجهد الذي بذله الصندوق لحشد الالتزامات لبرنامج "نوفي - NWFE" الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرًا خلال مؤتمر المناخ COP27.

ورحب شكرى بإطلاق مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار - STAR" على هامش مؤتمر المناخ COP27 الذى شارك فيه وفد الصندوق.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية على تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للصندوق لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية، لا سيما بمبادرة حياة كريمة التي تسخر لها الحكومة موارد كبيرة لضمان تماشيها مع الأولوية التي توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الزراعية في مصر وتمويلها، خاصة في دعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة، فضلًا عن تمكين الشباب والمشاريع المبتكرة.

من جانبه، أشاد رئيس الصندوق بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ وجهود مصر لنجاح المؤتمر، مؤكداً استمرار التعاون مع مصر التي تعد أكبر دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا التي تتعاون مع الصندوق.