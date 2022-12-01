الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم قطر 2022.. موراتا يمنح إسبانيا التقدم على اليابان في الشوط الأول

ألفارو موراتا
ألفارو موراتا

انتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا واليابان المقامة بين الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر، بتقدم الماتادور بهدف نظيف.

سجل ألفارو موراتا هدف التقدم لصالح إسبانيا في الدقيقة 12 من رأسية رائعة.

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط قبل مباراة اليوم.

أحداث الشوط الأول

منتخب إسبانيا استهل المباراة بقوة وكانت له محاولة هجومية أولى بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جافي إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون أي متابعة هجومية أمام المرمى.

في الدقيقة 5 ظهور هجومي أول لليابان بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى أبعدها الدفاع في الوقت المناسب إلى وسط الملعب.

في الدقيقة السابعة، تسديدة قوية عن طريق سيرخيو بوسكيتس لاعب إسبانيا من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى اليابان.

تسديدة خطيرة عن طريق جونيا إيتو لاعب اليابان من داخل منطقة الجزاء مرت في الشباك الجانبية من القائم الأيسر لمرمى إسبانيا.

وتقدمت إسبانيا في الدقيقة 12 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق سيزار أزبليكويتا إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها ألفارو موراتا برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 23 تسديدة قوية عن طريق ألفارو موراتا لاعب إسبانيا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس شويتشي جوندا بثبات.
 

منتخب اسبانيا منتخب اليابان مونديال قطر 2022 ألفارو موراتا

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