الشوط الأول.. ألمانيا تتقدم على كوستاريكا وتقترب من دور الـ16 لمونديال قطر

تقدم منتخب ألمانيا، على منتخب كوستاريكا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم، قطر 2022، بهدف دون رد.

وفرض المنتخب الألماني كامل استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما شكل ضغطًا على دفاعات المنتخب الكوستاريكي أجبرهم على التراجع إلى وسط ملعبهم والدفاع ضد الهجمات المتتالية من لاعبي ألمانيا.

وأظهر لاعبو ألمانيا جدية في أدائهم الهجومي ورغبة في تسجيل هدف مبكر يسهل مهمتهم ويقربهم من التأهل للدور المقبل من البطولة، فيما حاول لاعبو كوستاريكا الدفاع عن مرماهم، والحفاظ على نتيجة التعادل السلبي لأطول وقت ممكن.

وسجل سيرجي جنابري الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة العاشرة من كرة عرضية لعبها ديفيد روم من الجانب الأيسر للملعب، وحولها جنابري برأسه لتسكن الشباك على يسار الحارس كيلور نافاس.



وأنقذ كيلور نافاس ضربة رأسية من ليون جورتسيكا في الدقيقة 15 بعد عرضية متقنة من جوشوا كيميتش من الجانب الأيمن للملعب، وحولها جورتسيكا برأسه وأبعدها نافاس إلى ركلة ركنية، أنقذها الدفاع.

واستمرت المحاولات والضغط من لاعبي المنتخب الألماني في الدقائق التالية من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة، في ظل استمرار تراجع لاعبي الفريق الكوستاريكي للدفاع عن مرماهم.

الضغط الألماني على المرمى لم يتوقف في الدقائق التالية من أجل إضافة الهدف الثاني والخروج من الشوط الأول بنتيجة مريحة تقربهم من دور الـ16.

وسدد لاعبو منتخب ألمانيا 4 كرات على المرمى من أصل 9 محاولات، بينما لم يخلق لاعبو منتخب كوستاريكا أي محاولة خلال أحداث الشوط الأول.

واستحوذ منتخب ألمانيا على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة73% مقابل 27% لصالح لاعبي منتخب كوستاريكا.