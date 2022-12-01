بعد احتجاجات.. الصين تستعد لتخفيف قيود فيروس كورونا فى البلاد

كشفت مصادر مطلعة، الخميس، أن الصين تستعد لتخفيف قيود فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد احتجاجات دامت لمدة أسبوع.

وقالت مصادر إن الصين من المقرر أن تعلن تخفيفا لبروتوكولات الحجر الصحي لفيروس كوفيد -19 في الأيام المقبلة وخفضا في الاختبارات الجماعية، في تحول ملحوظ في السياسة بعد الغضب من العالم.

كما أشعلت القيود الأكثر صرامة احتجاجات واسعة النطاق، ولا تزال الحالات في جميع أنحاء البلاد قريبة من مستويات قياسية، لكن التغييرات تأتي في الوقت الذي رفعت فيه بعض المدن عمليات الإغلاق في الأيام الأخيرة، وقال مسؤول كبير إن قدرة الفيروس على التسبب في المرض تضعف.

ولم تذكر السلطات الصحية التي أعلنت التخفيف في مناطقها الاحتجاجات - أكبر عرض للعصيان المدني في الصين منذ سنوات - والتي تراوحت بين الوقفات الاحتجاجية التي أضاءت بالشموع في بكين إلى الاشتباكات في الشوارع مع الشرطة في قوانغتشو.

وقالت المصادر المطلعة على الأمر إن الإجراءات المقرر الكشف عنها تشمل الحد من استخدام الاختبارات الجماعية واختبارات الحمض النووي المنتظمة وكذلك التحركات للسماح للحالات الإيجابية والمخالطين المقربين بالعزل في المنزل في ظل ظروف معينة.

فئة الأسواق

وأغلقت الأسهم الأوروبية فوق أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط ابتهاج باول ، وفق تقرير صيني.

كما دعا أدييمو من وزارة الخزانة الأمريكية إلى التعاون العالمي بشأن لوائح التشفير .



وحسب وكالة رويترز، فان هذا بعيد كل البعد عن البروتوكولات السابقة التي أدت إلى الإحباط العام حيث تم إغلاق مجتمعات بأكملها، أحيانًا لأسابيع ، حتى بعد حالة إيجابية واحدة فقط.

وتفاقم الإحباط الأسبوع الماضي في مظاهرات التحدي العام غير المسبوق في الصين القارية منذ أن تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في عام 2012. وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد لدخول حقبة جديدة من النمو أبطأ بكثير مما شهدناه منذ عقود.

وفي ليلة الخميس، أفاد ركاب قطار شنغهاي لاسلكيًا أنهم تلقوا وثيقة غير مرغوب فيها على هواتفهم تفيد بأن الحياة في الصين لن تتحسن إلا إذا كان هناك رفع كامل للإغلاق وأن الرئيس شي يتنحى - وهو تكتيك جديد على ما يبدو وسط تواجد مكثف للشرطة في البعض. المدن قبل عطلة نهاية الأسبوع.

قواعد التغيير

وبعد أقل من 24 ساعة من الاحتجاجات العنيفة في قوانغتشوء ، قالت السلطات في سبع مقاطعات على الأقل من مركز التصنيع المترامي الأطراف ، إنها رفعت الإغلاق المؤقت. وقالت إحدى المناطق إنها ستسمح بإعادة فتح المدارس والمطاعم والشركات بما في ذلك دور السينما.

كما أعلنت مدن مثل تشونغتشينغ وتشنغتشو عن تخفيف القيود.

تم بناء الإحساس بالزخم الرسمي نحو تحول تاريخي يوم الخميس، حيث قال نائب رئيس الوزراء سون تشونلان، الذي يشرف على جهود COVID ، في اجتماع لخبراء الخطوط الأمامية أن متغير Omicron يضعف في قدرته على التسبب في المرض ، مما يسمح للصين بتحسين جهود الوقاية.

وقالت في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "بعد ما يقرب من 3 سنوات من القتال ضد الوباء ، صمد نظام الطب والرعاية الصحية في بلادنا أمام الاختبار".

وقالت "معدل التطعيم لجميع السكان يتجاوز 90٪ وقد تحسن الوعي الصحي العام وجودته بشكل ملحوظ".

وضع جديد

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن سون قالت في اليوم السابق إن الصين تواجه "وضعا جديدا" في استجابتها لفيروس كورونا ، وحثت على "تحسين" سياسات الاختبار والعلاج والحجر الصحي.

ويتناقض ذكر إضعاف الإمراضية لـ COVID مع الرسائل السابقة من أحد الصقور عادةً حول خطورة الفيروس.

قال محللون في نومورا، إن خطاب صن (السابق)، بالإضافة إلى التخفيف الملحوظ لإجراءات السيطرة على COVID في قوانغتشو أمس، يرسل إشارة قوية أخرى إلى أن سياسة صفر COVID ستنتهي في غضون الأشهر القليلة المقبلة".